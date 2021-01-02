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壓力大到全身起癢疹、頭痛！她中醫輔助治療開心迎新年

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳柏谷說明，女患者經接受中醫輔助治療後，揮別惱人的乾癬、頭痛問題。圖／中山附醫提供
醫師陳柏谷說明，女患者經接受中醫輔助治療後，揮別惱人的乾癬、頭痛問題。圖／中山附醫提供

台中市一名54歲婦人三年前因壓力太大胸悶心悸退休，沒想到去年9月雙手臂、身體長大量癢疹，確診罹患乾癬，服用西藥不但沒改善，還出現高血壓、頭暈、頭痛，改用類固醇藥膏等治療仍癢到夜不成眠，轉而接受中醫輔助治療，透過用藥調整體質、補氣血，並配合醫囑放鬆心情，保持心情愉快，並做好保濕、保油，如今揮別惱人的乾癬、頭痛問題，開心迎接新年。

中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科醫師陳柏谷說，台灣每年因乾癬就診患者有8萬人，乾癬的原因目前仍在研究中，牽涉多種免疫系統及皮膚系統的交互關係。大多以類固醇或免疫抑制劑等西藥治療，有些人有副作用。

陳柏谷說，乾癬患者以中醫分型來說，有血熱虛、血瘀、濕熱及陰虛、血虛、氣陰孟虛，中醫辨證論治，透過中藥補血、袪熱，輔助西醫治療，可達到良好效果。

陳柏谷說明，這名患者身體及四肢嚴重癢疹、皮屑，雙臂有50%上都長癢疹，常養到抓破皮、夜不成眠。以中藥粉清溫飲來補氣血、袪濕熱來調整體質，並以龍膽瀉肝湯袪濕熱、止癢，加上黃耆、苦蔘、刺蒺藜、東阿阿膠、四物湯，補氣、補血、促進血液循環、清熱解毒，加上紫雲膏外用，幫助止癢、傷口癒合。

另外也為患者進行針灸，在手部的合谷、曲尺、神門下針，可驅風、安神、補氣，及耳朵的神門、皮質點做耳針治療，加乘效果。

陳柏谷說，由於皮膚病與壓力有關，因此女患者在治療期間，配合醫囑放鬆心情，保持心情愉快，並做好保濕、保油，不但乾癬緩解，也解除了高血壓、頭暈、頭痛的問題，開心跨年。

陳柏谷也提醒，乾癬患者在冬天過度食用刺激免疫或調節免疫力的食補藥膳及保健食品等，平日除了正確治療，也要注意攝取健康及均衡的飲食。

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