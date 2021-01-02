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清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

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清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾拍下了「血月」照，引起不少民眾恐慌，但中央氣象局曾解釋太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，並非不祥之兆。 圖／綠豆嘉義人
民眾拍下了「血月」照，引起不少民眾恐慌，但中央氣象局曾解釋太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，並非不祥之兆。 圖／綠豆嘉義人

嘉義一名民眾1日拍下了一張「紅色月亮照」，引發網友討論，有人看到又紅又亮的景象，覺得很可怕，很怕是什麼災難預兆，不過中央氣象局數位科普網曾介紹過，血月並非不祥之兆，只是角度折射問題。

網友在臉書「綠色嘉義人」分享照片，寫出2021年第一個紅色月亮，只見到夜晚的天空，高掛著一顆又紅月圓的月亮，不是平常熟悉的顏色，看上去十分詭異。

照片曝光後也立刻引起網友討論「希望不是災難的預兆」、「看起來好可怕！」、「2021年災難的預兆？」、「看見紅色月亮希望大家平安」。但也有人認為「紅色月亮常見，見怪不怪了」、「沒什麼好開心的… 都是空污造成的…」。

中央氣象局數位科普網曾解釋過，太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，也就是月全食時的紅色月亮被稱為「血月」的原因，並不是傳說中的不吉祥。

台北市立天文館表示，今年台灣可見兩次月食，分別於5月26日的月全食、及11月19日的月偏食，其中5月的月全食不但能重現3年未見的「血月」奇景，也是全年最大滿月，相當特別，台灣下一次能再看到月全食將在2022年底。

民眾拍下了「血月」照，引起不少民眾恐慌，但中央氣象局曾解釋太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，並非不祥之兆。 圖／綠豆嘉義人
民眾拍下了「血月」照，引起不少民眾恐慌，但中央氣象局曾解釋太陽光在經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，但通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起來就是似血的暗紅色，並非不祥之兆。 圖／綠豆嘉義人

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