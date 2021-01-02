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國道下午9地雷路段！ 國5北返恐塞到深夜11時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高公局說，目前路況大致良好。圖／高公局提供
交通部高公局說，目前路況大致良好。圖／高公局提供

今天是元旦連假第二天，交通部高公局預估整天有15大地雷路段，其中下午有9大地雷路段，預計國5北返車潮將湧現，持續到深夜11時才疏解。

高公局說，今天上午路況原則良好，少部分車多，分別是國1湖口到新竹、龍潭到關西服務區、三鶯到鶯歌，時速有降到40公里以下，其餘路段則幾乎都有80公里。

根據高公局預估，下午就會有波車潮北返。分別是國1北向下午2時至晚間10時西螺-埔鹽系統、下午3時至晚間8時南屯-后里、下午4時至晚間9時新竹系統-竹北；國3北向下午4時至晚間8時的竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向上午11時至深夜11時宜蘭-坪林；國6西向下午4時至晚間7時舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，上述路段行車時間是平常三到七倍，預計國5車流最多，會到七倍。

高公局說，南下用路人建議下午出發。另外留意下午2時到9時國5北向高乘載管制、全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。

新竹 車潮 高乘載管制

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