聽新聞
test
0:00 / 0:00
下周二轉濕涼 氣象局：這兩天強冷氣團襲「玉山有望下雪」
寒流逐漸減弱。中央氣象局說，今天起氣溫回升，不過到下周二又有東北季風報到，天氣轉為濕冷，到下周四、五強烈大陸冷氣團來襲，西半部到東北部氣溫下探12度，空曠地區10度，玉山有望降雪。至於是否增強為寒流等級，還要觀察。
氣象預報員官欣平說，寒流正在減弱中，今天開始氣溫逐漸回升，不過清晨仍有輻射冷卻影響，今晨、明晨有比較低的溫度，今晚到明天清晨新竹以南到嘉義留意有10度以下低溫。
氣象局稍早發布最新低溫特報，今晚到明天上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
官欣平說，寒流今起到下周一都是減弱過程，氣溫回升，今天白天高溫北部17到18度、竹苗19度，明後天到下周一溫度上面可以回到接近20度上下。
官欣平說，下周二開始，冷空氣逐步下來東北季風增強，下周三開始影響，溫度慢慢掉掉下來，高溫從20度降到18、19度，再降到15、16度。
官欣平說，下周四、五冷空氣比較明顯，達到強烈大陸冷氣團等級，西半部到東北部地區，下周四、五夜間清晨來到12到14度，空曠地區10到12度，東部、東南部16度。
官欣平說，這波冷空氣相較這次寒流溼冷，降雨迎風面北部跟東半部，特別北部、東北短暫雨明顯，陰雨狀況出現，花蓮跟靠近中部則降雨狀況稍微間隔，中南部雲量偏多。
官欣平說，因為水氣比較多，下周四、五3000公尺以上高山，如玉山有機會降雪，北部其他山區不排除也有固態降水可能。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言