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下周二轉濕涼 氣象局：這兩天強冷氣團襲「玉山有望下雪」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局低溫特報。圖／氣象局提供
氣象局低溫特報。圖／氣象局提供

寒流逐漸減弱。中央氣象局說，今天起氣溫回升，不過到下周二又有東北季風報到，天氣轉為濕冷，到下周四、五強烈大陸冷氣團來襲，西半部到東北部氣溫下探12度，空曠地區10度，玉山有望降雪。至於是否增強為寒流等級，還要觀察。

氣象預報員官欣平說，寒流正在減弱中，今天開始氣溫逐漸回升，不過清晨仍有輻射冷卻影響，今晨、明晨有比較低的溫度，今晚到明天清晨新竹以南到嘉義留意有10度以下低溫。

氣象局稍早發布最新低溫特報，今晚到明天上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

官欣平說，寒流今起到下周一都是減弱過程，氣溫回升，今天白天高溫北部17到18度、竹苗19度，明後天到下周一溫度上面可以回到接近20度上下。

官欣平說，下周二開始，冷空氣逐步下來東北季風增強，下周三開始影響，溫度慢慢掉掉下來，高溫從20度降到18、19度，再降到15、16度。

官欣平說，下周四、五冷空氣比較明顯，達到強烈大陸冷氣團等級，西半部到東北部地區，下周四、五夜間清晨來到12到14度，空曠地區10到12度，東部、東南部16度。

官欣平說，這波冷空氣相較這次寒流溼冷，降雨迎風面北部跟東半部，特別北部、東北短暫雨明顯，陰雨狀況出現，花蓮跟靠近中部則降雨狀況稍微間隔，中南部雲量偏多。

官欣平說，因為水氣比較多，下周四、五3000公尺以上高山，如玉山有機會降雪，北部其他山區不排除也有固態降水可能。

氣象局稍早發布最新低溫特報，今晚到明天上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。本報資料照片
氣象局稍早發布最新低溫特報，今晚到明天上午新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。本報資料照片

寒流 冷氣團 嘉義

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