不再只靠緊急按鈕！ 台鐵103處平交道加裝障礙物自動偵測

以往行經平交道，當緊急狀況發生時必須按下「緊急按鈕」啟動告警。為提升平交道安全，台鐵局說，正新增平交道障礙物自動偵測系統，目前已完工啟用103處。搭配熱影像與雷達辨識智慧判讀。平交道安全再提升。

台鐵說，「鐵路行車安全改善六年計畫」中編列8.96億元，規畫於全台環島鐵路正線共293處平交道增設「障礙物自動偵測系統」，並已於去年12月31日完成並啟用103處障礙物自動偵測系統，其餘各處將於今年底前全數安裝完成，透過科技設備搭配熱影像與雷達辨識智慧判讀等自動化系統的協助，將更加提升平交道安全。

台鐵說，目前全台環島鐵路正線293處平交道，均設有手動緊急按鈕，如平交道淨空區間有障礙物，可由人工按下緊急按鈕啟動告警機制，透過無線電訊號發射傳送給司機員採取緊急措施，惟該設施需依賴人工啟動，為更增加即時性，進一步提升平交道安全，正辦理「平交道障礙物自動偵測系統293處」案，並由國內廠商至鴻科技股份有限公司承攬本案。

台鐵表示，至鴻科技股份有限公司為國內專精通訊、監測系統廠商，該次整合其母公司為升電裝集團自主技術研發「毫米波雷達自動偵測系統」，藉由雙偵測感應器（熱影像攝影機與毫米波雷達$複數配置，完整掃描平交道淨空區域，並透過客製化智慧邏輯決策系統進行資料融合(Data Fusion)與邏輯性判斷，協助辨識障礙物進而啟動相關措施。