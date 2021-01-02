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今起逐漸回溫 下周四又一波較強冷空氣報到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下一波較強的冷空氣會在下周四報到，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級。本報資料照片
下一波較強的冷空氣會在下周四報到，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級。本報資料照片

天氣風險公司說，跨年這波寒流的影響已經減弱，昨天白天已經稍微回溫，今天白天回溫程度會更明顯。東北季風環境下，大台北地區、宜蘭及花蓮雲量仍多，迎風面北海岸至東北角有持續性的降雨，中南部則是晴朗穩定的好天氣。

少了雲層遮蔽，中南部中午高溫可達22-23度，北部高溫則在17-19度。不過夜晚清晨受輻射冷卻影響，各地低溫還是可以到11-13度，感受仍冷。

今天晚上東北季風逐漸減弱，轉為偏東風環境，整體溫度持續回升，各地高溫再回升約1-2度，低溫也稍有回升，不過空曠、進山地區仍有11度左右低溫機會。

周日仍是北部陰沈，中南部晴朗的天氣。不過，天氣風險公司說，到了下周一，北方有鋒面逐漸形成，台灣附近整體水氣逐漸增加。中南部雲量漸增，轉為多雲到陰的天氣。晚間鋒面掠過ㄓ後東北季風增強，北部降雨會變得明顯，中南部山區也有短暫小雨的機會。

天氣風險公司說，下一波較強的冷空氣會在下周四報到，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，也就是台北測站低溫達10-12度。不過模式預報這波冷空氣的強度仍有變化。屆時台灣附近環境水氣較多，感受濕冷的情況下，體感溫度會再低個1-2度。

低溫 高溫

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