元旦連假不塞車？ 林佳龍：疏運起效果 感謝國人配合

今天是元旦連假第二天，對於這次連假路況相當順暢，疑似因受疫情影響，交通量比往年少。交通部長林佳龍說，今年交通量跟往年相比還是成長，不過堵塞時間跟路段大量減少，可見疏運措施跟分流作為有一定效果，感謝國人配合。但他也說，這些都是治標的方法，長期來要思考如何打通路網瓶頸路段、改善大眾運輸。

林佳龍今天上午10時視察高公局北區交通控制中心，接受媒體聯訪時表示，這次元旦連假交通疏運情況良好，雖然有些跨年跟升旗活動，截至目前交通量多但不塞。特定路段擁擠也在1、2小時內疏解掉。今天中午過後陸續有收假情形，預計有些路段車潮比較多，呼籲大家多利用即時路況，包含1968 APP。

林佳龍說，中午北返車潮增加，特定路段經過端午連假經驗，運用大數據分析做檢討跟精進，特別是是匝道儀控，像國5南下凌晨到中午12時封閉石碇跟平林交流道，效果良好，北上匝道儀控也有效果。此外，過去特定路段如新竹、台中、彰化等瓶頸路段，則希望採取分流措施。至於往東部車潮，受到天候、疫情影響，目前情況都在預期範圍內，沒有增加非常多。

對於外界認為不塞車是否因為車流比往年少，林佳龍說，每年連假情形不一樣，會參考類似做比較。整個交通量有增加，車流愈來愈多，但因為疏運措施，使得相對順暢。昨天一整天時速可以維持40公里以上，目前各條高速公路也是綠色。尖峰時間可以做的疏運作為會不斷精進，但這比較治標，長期來講怎麼打通路網瓶頸路段、提供方便大眾交通運輸，才能達到分流效果。

媒體也問，新北開了人潮監控儀表板，發現烏來人很多，但這次沒看到交通部有預估人潮監控，是否之後連假會重啟？對此，林佳龍說，目前以1968高速公路車潮為主，還有搭配幸福公路APP，特定地點是短程出遊，沒有像長程返鄉或是遠距離移動。特定地區滿適合出去走走，但都不是長距離壅塞，會由地方政府做好交通維持計畫。

林佳龍說，歌手阿妹在台東開演唱會，交通部角色就是協助地方政府做好疏運，監控現場人潮跟車流，很快時間就疏散，是很好例子。呼籲地方政府對於地方特定景點堵塞，務必在現場做好交通指揮跟配套疏運作為。

針對春節擬推北花客運四人同行、一人免費，林佳龍說，會不斷精進分流還有疏運方案，為鼓勵搭乘公共運輸，票價優惠方面北花線除了400元來回票價，正規畫四人同行、一人免費的加碼，在地轉乘收據也可以折扣租車錢，最多200元。進一步會有延長大客車專用道路線，讓客運一路暢通，票價又有優惠，相當有助於解決尖峰時間堵塞。