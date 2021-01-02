元旦連假第2天／防短程出遊車潮！ 公總示警7路段會塞

今天是元旦連續假期的第二天，交通部公路總局說，該次連假總車流量與前年歷史資料比較減少，整體行車狀況尚稱良好，易壅塞路段如台74線偶有短暫車多現象。

公總說，預估今多以短程旅遊旅次為主，並針對國內各大風景區鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線福隆~瑞濱路段、台2線萬里~大武崙路段、台2線關渡~淡水路段、台7線大溪~慈湖路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段及台26線墾丁路段等七路段。

公總說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，公總說，該共14家業者88條國道客運重點疏運路線，於去年12月31日0時起至今年1月3日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠。

另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。

另該次元旦連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共46條路線），歡迎民眾多加利用。

公總說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班。自1月1日0時至24時止，西部國道客運共計行駛7294班次，疏運12萬8839人；東部國道客運路線共計行駛1,790班次，疏運24,819人。實施優惠之路線共計行駛 2萬285班次，疏運 34萬4545人。

公總說，元旦連假於每日8、12、16時推出「公路報報」，由公路總局可愛公鹿及2位專業播報員提供每日最新路況及公共運輸預報資訊，歡迎民眾追蹤公路人粉絲專頁收看直播獲取相關資訊。

公總說，相關疏運及優惠措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢；同時提醒民眾出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，並盡量利用離峰時段或多加利用公共運輸，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。