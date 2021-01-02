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不斷更新／國道15易壅塞地雷路段 北返上午出發、南向午後再走

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不斷更新／國道15地雷路段 北返上午出發南向午後再走

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天國道中部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道中部區域路況預測。圖／高公局提供

今天是元旦連續假期第2天，上午6時許國道各路段交通順暢，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南向高乘載管制、14-21時國5北向高乘載管制、全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天國道北部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道北部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道南部區域路況預測。圖／高公局提供
今天國道南部區域路況預測。圖／高公局提供

高乘載管制 新竹 國道

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