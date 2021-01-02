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今回暖上看26度 吳德榮：下周四強冷空氣有達寒流機率

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回暖上看26度 吳德榮：下周四強冷空氣有達寒流機率

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天持續發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
中央氣象局今天持續發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起大台北多雲、桃園以南晴朗穩定，北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率；氣溫續回升，晚氣溫仍低，日夜溫差大。今天北部11至20度，中部9至24度，南部9至26度，東部11至24度。明天各地晴朗穩定，白天舒適溫暖、早晚冷，日夜溫差仍大。

下周一下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；下周二、周三鋒面及東北季風影響，北台灣轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨。

他說，下周四、周五另一波的強冷空氣南下，濕涼轉濕冷。至於南下時間，最新各國模式模擬大約都在下周四開始。至於強度等級，他表示，歐洲模式及美國模式皆模擬有達寒流的機率，其最低氣溫雖不會像上一波乾冷強寒流那麼低，但帶來濕冷的天氣，是更令人不適的。由於是第6、7天的模擬，各國模式都還在持續調整，應繼續觀察。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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