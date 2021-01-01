【即時短評】務實防治精準施藥 比衝有機面積更有意義

近年政府大力宣傳、大筆補助支持，讓有機耕種成了顯學，短短四、五年間，有機耕作的面積暴增近一倍，除了有機以外，號稱「友善耕作」的面積也在增加中。不過相較於國外土地面積廣大、環境單純、氣候相對寒冷；台灣西部工廠遍布，農地魚塭四周都是工業廢棄物回填的情況並不陌生。

農委會為了「統一標準」而有機法規修法，但更重要的，應該是找出實際被污染的土地加以監控，才是真正有利台灣農業發展，也有助於提升消費者的信心。

台灣屬於亞熱帶氣候，高溫多濕的環境，蟲害多，從事有機耕種的挑戰，原本就比其他高冷的溫帶國家更大，加上台灣農業嚴重缺工，西部工廠遍布、廢棄物棄置場不少，即便是慣行農法，要達到農藥殘留標準已屬不易，更何況挑戰更多、辛苦的有機農業。

農委會二○一八年修正了「有機農產品及有機農業加工品驗證管理辦法」相關規定，把農地土壤需驗水土的規定刪除，變成有汙染之虞才驗；同時也把有機農產品原本的土壤重金屬殘留標準，調整與環保署的污染管制標準同步；日前消基會抽驗市售米餅發現四件鎘超標後，讓這修法再度引起各界討論。

這四件超標的米餅最後如何了，到底有沒有違法，製作米餅的原料來源究竟是哪裡，後來都不了了之，官方沒有再說明，但也喚醒民眾對於農產品耕種環境的重金屬汙染的重視。

有機農法與友善農法，和一般的慣行農法一樣，僅只是各種農法中的一種，務實鼓勵農民進行農委會近年推廣的綜合防治策略(IPM)，或合理化精準施藥用肥去照顧農作物，進而善待環境土地，會比去衝有機友善驗證面積，對台灣農業與消費者會更有實質意義。