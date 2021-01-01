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行政機關認定萊劑自治條例違憲？藍委：不是政院說了算

萊豬侵台怎管理／補增稽查人力 不如做好溯源把關

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
萊豬叩關，稽查人力不足，專家認為應從報關檢驗便做好源頭管理。 圖／本報資料照片
萊豬叩關，稽查人力不足，專家認為應從報關檢驗便做好源頭管理。 圖／本報資料照片

萊豬叩關，稽查人力不足，陽明大學教授、前食藥局長康照洲認為，應從報關檢驗便做好源頭管理，並設定大盤或中盤為後市場查驗的臨界點，才不會造成無謂的人力浪費。

康照洲表示，所有查驗的經費、人力等責任都由我國負責，「非常不合理」。政府應將查驗防線拉到邊境，食藥署應赴國外查廠，確認養殖狀況。現在正值新冠肺炎疫情，食藥署若不能查廠，也應就要求進口廠商提交報告，說明養殖過程有無使用萊劑等。

他說，後市場查驗是補強源頭管制的手段，不應把重點放於此，應從大盤或中盤商下手，加強抽驗並且開立明確證明，查驗到餐廳、小攤商，所需人力和資源太大，難以負荷。

台灣公共衛生促進協會秘書長陳奕曄認為，未來豬肉進口量不會僅有六千批，應仿照化學品管理，做好追蹤溯源機制，每一個貨號、部位都清清楚楚買賣流向，才不用耗費大量的稽查人力。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽則表示，邊境檢驗新增的廿一名人力已到位，將於一月四日上線，食藥署也將針對廠商「動之以情」，就算萊劑檢出值合格，也會勸退。他說，將柔性勸導， 「要求廠商不要進口」。有些民眾認為應萊劑殘留量即使合格，也希望一併公布檢出值，林旭陽表示，攸關民眾知的權益和廠商利益，將進一步討論。

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