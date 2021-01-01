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新生兒去年出生數創新低 2021年恐面臨「16萬保衛戰」

聯合報 / 記者陳雨鑫陳碧珠／台北即時報導
內政部統計，去年1到11月新生兒僅14萬7千多名，專家推估，即使加上十二月出生人數，最多也不可能高於16萬3千名，今年更可能得面對16萬保衛戰，創史上最低記錄。 圖／本報資料照片
內政部統計，去年1到11月新生兒僅14萬7千多名，專家推估，即使加上十二月出生人數，最多也不可能高於16萬3千名，今年更可能得面對16萬保衛戰，創史上最低記錄。 圖／本報資料照片

新冠疫情讓民眾減少出門，曾有婦產科醫師預估，不少夫妻因此有時間製造「愛的結晶」，去年總生產人口可望增加五千到一萬人。但內政部統計，去年1到11月新生兒僅14萬7千多名，專家推估，即使加上十二月出生人數，最多也不可能高於16萬3千名，今年更可能得面對16萬保衛戰，創史上最低記錄。

台灣守住新冠肺炎疫情，但少子化問題更加嚴峻，前年台灣總新生兒數為17萬7767人，去年一到十一月僅14萬7702人，婦產科醫學會理事長黃閔照表示，去年平均每月出生數為1萬3千多人，推估去年總出生數最多只有16萬3千多人。

台灣大學社會學系教授薛承泰更悲觀，他指出，台灣每年有半數新生兒是新婚夫妻第一年所貢獻，去年1到11月結婚人數較前年同期減少12%，預估今年新生兒人數恐陷入「16萬」保衛戰。

黃閔照表示，2010年台灣經歷最慘出生數，僅16萬6886人，但去年可能打破這項紀錄。外界有人寄望「疫情寶寶」衝高出生數，但從去年10、11月出生數來看，並未明顯增加，等今年1、2月出生數出爐，才能確定有沒有疫情寶寶，但黃閔照推測並不樂觀。

薛承泰表示，台灣未有疫情寶寶的趨勢，去年二、三月雖有不少企業在家上班，但情侶或夫妻相隔兩地的情況也增加。台灣受疫情影響不大，受「經濟」影響較顯著，他悲觀地說，去年前11月的新生兒，都在2019年經濟狀況較好時受孕，人數還創下新低，代表無論有沒有疫情，「不生，才是大問題」。

黃閔照表示，政府對有意生育的家庭未能提供最好的環境，現行每位孕婦產檢費用平均僅二千多元，加上零星補助，最多一人也才四千元，加上職場環境惡劣，沒人願意生，政府若不再提出大刀闊斧的改革措施，人口結構已出現死亡交叉，未來少子化問題愈來愈嚴峻，明年再逢虎年，生育率將會一路降到最谷底。

民國98年至109年的新生兒出生人數。製表／陳雨鑫
民國98年至109年的新生兒出生人數。製表／陳雨鑫

疫情 新生兒

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