6千人圓山健步走 紀政：18年沒間斷

防疫信心足，元旦萬步走，健康有保固！1月1日元旦健走第18年舉辦，吸引6,000多位民眾報名參加；主辦者希望基金會董事長紀政強調，因應防疫，除臉書直播抽獎，也不用當場領獎，保持社交距離，很高興元旦健走沒因疫情中斷；台北市長柯文哲笑說，今天PM2.5很低，大家可以安心舒服健走。台灣醒報社長林意玲也到場致詞，並為參加民眾抽獎。

響應跨年、如期健走

紀政表示，很高興今天能如期健走，因為昨天一直在等柯P發布是否能舉行跨年晚會，「因為他辦了，所以我們覺得我們也可以辦。」其實，健走的區域是蠻空曠的；今年有特別措施，例如在摸彩時，用臉書直播讓大家看見過程公正公開，民眾不需要當場領獎，「除了現場領，也可以在期限內到我們汐止的辦公室領獎，對參加者比較方便，免掉許多因疫情而起的爭論。」

「今天真是人山人海！」柯P特別起早到場說，台灣2020年度代表字是＜疫＞，現在疫苗已經問世，估計大家再撐半年到7、8月，歐美國家打一輪就會打到台灣來了，全世界可望脫離疫情的陰影；不過不管有沒有疫情，身體健康最重要。希望基金會辦這個活動18年了，他當市長的6年都有來參加，在河濱公園走一走，PM2.5也很低，可以安心運動，希望大家在新的一年有新的開始，一同迎向2021年。

健走全程約7公里

人群上午8時30分從花博公園出發後，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園，回程則沿基隆河左岸回到會場，全程約7公里。

在元旦健走會場極受注目的參加者，是來自台中、民國11年8月出生、高齡99歲的林友茂長者，這位綽號「台灣老頑童」的人瑞，已是連續第4年參與這項他認定十分有意義的活動。

1個半小時左右，參與民眾陸續回到會場，一邊欣賞新世紀文化藝術團的精采節目表演，一邊期待幸運之神找上門，將大獎抱回家；在壓軸最大獎「10萬元現金紅包」2位幸運得主出爐後，劃下圓滿句點。

「每日1萬步，健康有保固！」體育署張少熙署長表示，依據109年「運動現況調查」統計資料，有51.8%的民眾最常從事健走運動，健走早已成為國人最熱衷的運動項目之一；它是一項低強度的有氧運動，場地的限制少，不需太多裝備，適合各年齡層民眾參與，體育署邀請大家邀集親朋好友一同走出戶外，走出健康，走出活力。

【更多精采內容，詳見 】