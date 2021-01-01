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通報數掛0的背後真相 巨口鯊會步上後塵嗎？

聯合報 / 記者吳淑君／即時報導
漁業者去年公告禁捕巨口鯊，不慎誤捕要通報，否則將開罰。學者擔心漁民不再通報，不但造成政策形同虛設，也讓研究中斷。圖／漁業署提供
漁業者去年公告禁捕巨口鯊，不慎誤捕要通報，否則將開罰。學者擔心漁民不再通報，不但造成政策形同虛設，也讓研究中斷。圖／漁業署提供

漁業署107年8月15日公告禁止捕撈鬼蝠魟，要求漁民意外捕獲不管死活要放回大海，並於返港後一日內通報，未通報可罰3至15萬元。2年多過去通報數卻掛0。去年11月10日漁業署再發布禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊，學界悲觀指出，不會有漁民想通報，制度形同虛設。

社團法人臺灣永續鱻漁發展協會指出，一尾超過500公斤重的鬼蝠魟，整尾最多賣個1000多元，不但價錢差，肉也非常難吃，對漁民來說是體積龐大又占空間的「賠錢貨」，本來就不是漁民的捕撈對象。漁業署在宣告全面禁捕後，鬼蝠魟的科學調查也直接停擺，根本無法針對誤捕進行漁具改良研究。

海大環境生物與漁業科學學系教授莊守正悲觀指出，這次公告禁捕的過程太粗暴了，鬧得風風雨雨，以後恐怕不會再有漁民想通報，通報制度形同虛設。

去年11月漁業署再發布禁止捕撈巨口鯊，學界悲觀認為不會有漁民想通報，通報制度形同虛設。圖／漁業署提供
去年11月漁業署再發布禁止捕撈巨口鯊，學界悲觀認為不會有漁民想通報，通報制度形同虛設。圖／漁業署提供
去年新公告禁捕的巨口鯊，張嘴可塞進成人的頭。圖／聯合報系資料照片
去年新公告禁捕的巨口鯊，張嘴可塞進成人的頭。圖／聯合報系資料照片

漁民 鬼蝠魟 漁業署

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