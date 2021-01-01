元旦連假第2天防15大地雷路段 南下選下午時段出發

今天是元旦連假第一天，交通部高公局說路況算順暢，比預計車流量少一些。明天將有15大國道地雷路段，上午是出遊人潮，下午是北返人潮，呼籲南下用路人利用下午出發，北返則選上午出發。

高公局說，今天西部國道路網於上午9時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰路段，其餘路段行車大致順暢；中午後，上述壅塞路段逐漸紓解。國5於0時至12時，封閉石碇、坪林南向入口，並於6時至12時，實施國5南港系統入口高乘載管制，上午國5雙向路況大致正常；下午4時開始，國5北向宜蘭至頭城路段出現北向車流，故於下午5時32分啟動主線儀控措施。截至下午5時，國道交通量為77.3百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，今天上午11時35分於國3南向379.2公里中寮隧道發生5輛小客車追撞事故，占用內二車道，於下午12時38分排除，除造成7人受傷，也造成後方車流回堵7公里；下午1時52分於國3南向213.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午1時59分排除，造成後方車流回堵2公里，嚴重影響整體車流行進。

高公局說，明天為元旦連續假期第二天，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，行車時間是平常三到七倍。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括6-12時國5南向高乘載管制、14-21時國5北向高乘載管制、全天24小時封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。