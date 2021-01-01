疫情衝擊元旦冷清清 桃園機場較去年減少四千萬旅客

新冠肺炎疫情經過一年仍未停歇，英國變種病毒帶來另一波衝擊，各國再度採用鎖國策略自保，桃園國際機場旅客大失血，根據桃園機場公司客運量統計資料顯示，桃園機場去年旅客總人數只有約七百三十五萬人次，跟前年創新高的四千八百六十萬人次相比，旅客足足少了四千多萬，如果邊境封鎖今年還是持續一整年，桃園機場的旅客數冠軍的寶座可能會被迫讓位給以國內航空為主的松山機場。

今天是元旦假期的第一天，桃園機場今天入境、出境加上轉機的旅客預報人數為2888人次，還不到三千人，去年的元旦假期每天旅客人數平均都超過六萬人次。根據移民署國境事務大隊統計，去年台灣全國總入境人數為7902108，跟前年的總入出境人數57965446相比，少了約五千萬人，桃園機場身為國家的出入最大的門戶更是首當其衝，桃園機場的客運量統計顯示，2020年入境人數為3,661,235人次，出境人數3,637,253人次，轉機人數52,237人次，總人數7,350,725人次，但是2019年入境人數為24,183,839人次，出境人數24,176,451人次，轉機人數329,082人次，總人數48,689,372人次，桃園機場去年跟前年相比，總共少了4133864的客運量。

桃園機場今年還能保住冠軍寶座，是因為去年一月及二月的客運量加起來就超過六百萬人次，接下來疫情大爆發採取邊境封鎖措施以後，桃園機場從四月到去年底，只有八月的客運量超過十萬人次。相比起來，松山機場從五月以後仍然能維持每月超過十萬人的客運量，松山機場今年更是勝過小港機場，成為客運量第二名的機場。

在全球航空客運一片悽慘中，桃園機場的貨運還是維持高峰，去年總貨運量為2,104,610,114公斤，跟前年2,182,341,790公斤相比，只少了77,731,676公斤，但是去年總航機架次為109,211，比前年的265,625架次，少了超過一半，國內的華航與長榮航空目前都是依靠航空貨運來維持，華航董事長謝世謙表示，在全球航空業面臨疫情衝擊之際，華航靠著貨運團隊全力衝刺，充分利用18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20%；並善用客機腹艙載貨，甚至開創客艙裝載貨物服務，累計去年一到十一月貨運營收較去年同期增加達83%，成為支撐華航的主力。