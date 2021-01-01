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合歡山湧迎曙光人潮 車卡溝、高山症狀況多警方忙整晚

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城警分局合歡派出所員警將疑似高山症的民眾接到所內，待症狀舒緩後，由救護車送醫。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局合歡派出所員警將疑似高山症的民眾接到所內，待症狀舒緩後，由救護車送醫。圖／民眾提供

新年第一天，海拔超過3000公尺的合歡山，今天清晨起陸續湧入等著迎接曙光的人潮、車潮，但狀況不少，有人不熟路況車子卡在山溝、有人出現高山症，警方趕往救援，還要疏導交通，忙得不得了。

花蓮新城警分局合歡派出所位於海拔約2375公尺的關原地區，警方從今天清晨起，就忙著為上山追日的遊客處理意外狀況。副所長阮漢魁說，不少民眾昨天摸黑開車衝上合歡山，等著迎接高山曙光，但因山路崎嶇又起霧，有不熟路況的遊客，車輪掉到山溝動彈不得，向警方求助，立即趕往協助拖吊排除。

此外，今天清晨3時許，愈來愈多遊客來到合歡山，武嶺停車場路邊停滿車輛，武嶺牌樓擠滿人，拿出手機準備拍下新年第一道曙光；在太陽露臉後，人潮逐漸散去，因車子太多大塞車，花蓮、南投警方都到場疏導交通。

阮漢魁說，高山低溫，有幾位迎曙光民眾出現疑似高山症的症狀，警方先以警車一路鳴笛，將人從武嶺載到合歡派出所簡單處理，待症狀緩和後，再由花蓮消防人員派救護車上山接駁送醫。

合歡山出現大量迎曙光人潮，花蓮、南投警方協助交通疏導。圖／民眾提供
合歡山出現大量迎曙光人潮，花蓮、南投警方協助交通疏導。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局合歡派出所員警，今天清晨獲報有民眾車輛卡在山溝，前往救援排除。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局合歡派出所員警，今天清晨獲報有民眾車輛卡在山溝，前往救援排除。圖／民眾提供

合歡山 武嶺 高山症

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