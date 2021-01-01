台船「連億興12號」遭美發暫扣令 漁業署：已罰仲介百萬

美國海關暨邊境保護局在美國時間12月31日再對一艘台籍漁船「連億興12號」發布暫扣令，原因是該船疑似涉及強迫勞動，不當對待船上的外籍漁工。漁業署表示，漁業署調查後發現，

仲介機構有溢扣8名非我國籍船員各100美金，漁業署已於2020年9月28日處分仲介罰款100萬元。

漁業署表示，我漁船主務必妥善照顧船上船員生活福利，維持良好夥伴關係，做好承擔應有的企業社會責任，讓漁業產業永續發展。

漁業署表示，該船前經綠色和平於2019年12月9日發布「海上奴役」報告，指控中國、台灣、萬那杜、斐濟等國的13艘漁船涉及強迫勞動，包括欺騙、不當對待、苛扣工資等，其中連億興12號漁船涉苛扣外籍船員薪水，漁業署即依法展開調查。

漁業署說，根據查證結果，連億興12號漁船主均有依合約給付薪資，無拖欠，合約內的保險金額、休息時間及船員申訴專線均有登載，沒有具體違規事證；但仲介機構有溢扣8名船員借支各100美金部分，無匯款單據佐證，因此2020年9月28日以違反「遠洋漁業條例」第26條，依同條例第42條規定，裁罰仲介機構台幣100萬元。

漁業署表示，美國關稅法禁止任何外國涉及強迫勞動的商品進口，若有合理、但未確定資訊顯示商品涉及強迫勞動，在最後決定做成前，美國海關及邊境保護局(CBP)得發暫停進口命令。據瞭解，會個案聯繫漁船船主，CBP會告知涉嫌違規事項，並請船方提出未涉及指控事項的證明，前述過程一般不經由船籍國當局。

漁業署說，目前剛遭CBP禁止其漁獲物輸入的連億興12號漁船，須證明漁獲並非以強迫勞動的方式所捕撈，否則漁獲將不得銷往美國。