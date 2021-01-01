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運費漲推升成本 中油：元旦桶裝瓦斯凍漲 暫行吸收漲幅

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油吸收4.6元漲幅。 報系資料照／記者陳易辰攝影
中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油吸收4.6元漲幅。 報系資料照／記者陳易辰攝影

中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油吸收4.6元漲幅。

中油表示，液化石油氣類價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；近期受國際原油價格上揚，帶動國際液化石油氣合約價CP上漲；另外，因全球船期需求強及海運貨櫃供不應求，導致國際海運費大漲。

依液化石油氣計價公式計算結果，2021年1月液化石油氣每公斤應調漲新台幣4.6元，為減輕民眾負擔與避免對物價造成衝擊，由中油暫行吸收，加計先前未調足吸收金額每公斤6.8元，累計吸收金額為每公斤11.4元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

化石 中油 油價

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