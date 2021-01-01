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史上最殺優惠防國5塞車 北花線春節擬推4人同行1人免費

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
北花客運示意圖。本報資料照片
北花客運示意圖。本報資料照片

每逢連假，用路人就要擔心塞在國道5號。交通部長林佳龍去年9月曾表示，將研議台北到宜蘭及花蓮客運，在連假特定時段票價更優惠甚至免費。據悉，公路總局規畫除了近幾次連假都有推的北花來回400元優惠，還要加碼四人同行、一人免費，目標春節上路。對此，公路總局說仍在研議中，需要報交通部核定後才會定案。

去年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。為避免國5再度塞爆，交通部自去年中秋連假起，除了祭出搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元優惠外，還推出「在地有腳」租車優惠，搭客運租汽機車，可再折100到200元。

此外，為有效提醒國5雪山隧道在正常車流下，低於最低速限行駛慢速車，高公局自去年12月30日起，於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，透過資訊可變標誌顯示慢速車後四碼車號，提醒該車輛駕駛人在速限範圍內加速行駛，不要當路隊長。

針對林佳龍曾提出要研議更優惠的客運票價，據悉公總已與客運業者研商，擬於春節推出北花線來回400元外，加碼四人同行、一人免費。若以最低折扣計算，單程約150元，將創下北花線國道客運史上最殺優惠。

對此，公路總局說，北花線目前確實有規畫「四人同行，一人免費」優惠方案，但實施細節還得再與業者討論；北宜線的部分，並沒有規畫類似北花線的優惠方案，但仍再檢討是否有其他優惠措施，不過上述的優惠方式及措施，最終仍得待相關疏運措施核定後才會正式對外公告實施。

連假 國道客運

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