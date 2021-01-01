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冬季菜價好！ 低溫生長慢 花椰菜漲4成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
天氣冷，花椰菜品質好但到貨量少，漲幅拔得頭籌。記者簡慧珍／攝影
天氣冷，花椰菜品質好但到貨量少，漲幅拔得頭籌。記者簡慧珍／攝影

天氣冷，蔬菜生長速度慢，彰化縣溪湖鎮果菜市場到貨量沒減但菜價上揚，花椰菜在一周內漲價四成，均價來到每公斤33.5元，高麗菜的均價也來到每公斤19.3元，氣象預報寒流將接力到來，菜價短期內都看好。

溪湖鎮果菜市場最近一周內的到貨量，從每日146噸下降到139.741噸，整體菜價從每公斤21.7元走揚到23.4元。冬季大宗蔬菜高麗菜的上價從每公斤23元漲到27.6元，中價14.6元漲到19.6元，均價從15.1元上升到19.3元，漲幅約28%。

最近家庭主婦買花椰菜，都感受到價格頗高，每棵綠莖花椰菜要價約70至80元。彰化平原是花椰菜重要產區，溪湖鎮果菜市場花椰菜到貨量，最近一周內從37噸476公斤下降為25噸990公斤，上價每公斤28.2元漲至40.1元，中價23.6元漲至33元，均價23.6元漲到33.5元，漲幅約42%，是價格上揚最高的蔬菜。

冬季大宗蔬菜包心白菜也微幅漲價，最近一周內上價從每公斤18.3元漲到20元，均價每公斤14.7元漲至15.5元。其餘各類蔬菜到貨量下跌，批發價至少小漲5%到8%。溪湖鎮果菜市場認為，今年入冬以來菜價都不錯，未來一周將因冬季低溫讓蔬菜生長變慢，供給少而民眾煮火鍋等需求量大，維持好菜價。

菜價 漲價

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