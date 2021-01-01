台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

台鐵全新觀光列車元旦首發就故障。根據本報掌握，今天凌晨3時許，由南港出發往台東太麻里的417班次，因為電流過低停在新城、北埔站間，急需救援。雄獅旅行社證實並表示，考量安全下緊急更換車頭，列車比預定時間晚一點抵達太麻里，並未影響行程安排。

雄獅旅行社近期取得交通部台鐵局鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權，鳴日號觀光列車「日出合鳴跨年首發團」，分別由南港、新烏日出發兩列次行程，主打到太麻里迎接曙光等特色行程，全數售銷一空，成功打響鳴日號觀光列車的啟航。

未料，今卻傳出才首發就「落漆」。台鐵知情人士向本報表示，今天清晨3時許接獲通報，南港昨天晚間11時50分發車的417班次疑似因為電流過低，卡在新城站附近。

雄獅旅行社證實，今天凌晨2時50分左右，該列車行經北埔因不明原因使火車拉力不足，在安全考量下，決定緊急更換車頭。

雄獅說，列車於上午6時05分抵達太麻里車站，台東縣長登鳴日號向貴賓致歡迎詞，旅客於6時30分於曙光園區參加升旗典禮，第一道曙光應於6時36分在海平面升起，可能因雲層厚，沒有在第一時間出現，但沒有影響到行程。

雄獅說，與台鐵於首發團前已進行六個趟次測試團，也模擬各種緊急狀況處理，列車運營一定在安全無虞下才會進行，務必確保一趟安全舒適的旅遊體驗。

對此，台鐵表示，該車輛過去3、4年在都有做定期檢修，不過因為近期做塗裝、車頭牌，還有配合活動，使得該車輛長期沒使用，都放在七堵機務段，車子已有30、40年歷史，確實應該要再檢查。

台鐵說，該車輛到花蓮發生前端電門總成可變電阻燒損，目前已經更換車頭，用加掛補機方式，拉到台東看曙光。預計今天會回潮州基地安排特檢，配合明天下午行程繼續運用。