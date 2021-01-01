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環團：農田魚塭被回填大量廢棄物 被列管控制案件太少

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環團統計汙染控制場址數量。圖／地球公民基金會提供
環團統計汙染控制場址數量。圖／地球公民基金會提供

2018年1月3號修正「有機農產品及有機農業加工品驗證管理辦法」規定，種有機要驗水土調整成有汙染之虞農田才驗；原本規範有機的土壤重金屬殘留標準，改成環保署的汙染管制標準；環團認為，現在被列為汙染場址的農田太少了，農田、魚塭被回填大量廢棄物，這些透過地下水、雨水溶出的有害物質，才是最大問題。

農委會農糧署表示，不是不用檢驗，是回歸一般的土壤汙染管制標準，因為，只要是可以耕種的土地，都可以耕種有機農業。

中華醫事大學副教授黃煥彰表示，透過立法院詢問農委會，目前確實已將有機要驗水土的規範拿掉了，農方回覆說有機農業促進法通過後，有些農田重金屬超標一點點很可惜，所以就完全刪除原本要驗水土的規定，變成現行有汙染之虞才須送驗，但他認為這規範超模糊。

黃煥彰表示，官方所謂被監控的汙染控制場址，「簡直沒有控制」，現在公布的汙染控制場址，跟實際上真正受汙染的農田相比，比例非常少；最嚴重的是，農地或魚塭回填到處都是有害廢棄物，卻也都列為非汙染控制場址，這些比已經列管的控制汙染場址還要嚴重還要多；在外風吹日曬雨淋，透過地下水、雨水流到其他地方或灌溉溝渠，問題才嚴重。

黃煥彰說，環保署說這五年來，透過環檢警聯盟稽查的廢棄物棄置場970至960件，平均一年約200件，但卻只有8%的清除率，平均一年約清除16個汙染場址，但他實際推估，真實數據恐怕乘以十倍都不夠，若沒有透過被檢舉被揪出來的恐怕更多；也因此，環團一直要求環保署要公布汙染地圖，可以被查詢，用顏色區分那些是被汙染土地，那些已整治完成，才能知道周遭的農田有沒有風險，也才能減少買賣糾紛。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，過去追了很多案子政府都不列為汙染場址，列了影響考績，還要追蹤解決，比如台南學甲農田爐碴案，環保單位解釋說是石粉，不做標準的土壤檢測，而是測底下原生土；還有後壁鉻土農田也是同樣的狀況。

晁瑞光說，農地土壤標準統一是可以的，但不能為要增加面積而直接不驗，這反而會打壞外界對有機認證的信心。

廢棄物 環保署 農委會

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