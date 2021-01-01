遭疑調整有機法提高面積 農民：通路無增加有機慣行化

農業政策推廣有機，但遭質疑用調整「有機農產品及有機農業加工品驗證管理辦法」標準，去提高驗證面積；有機農民證實卻有此事，有農民認為，可減輕驗證費用負擔，但也有農民認為不能因為達不到就調整，那對於過去努力維護土水的農民不公平，且眾多農民都宣稱有機友善，通路無增加，造成有機慣行化。

根據農委會農糧署官網顯示，到去年11月份為止，台灣有機的面積達1萬713公頃，友善耕作面積為4963公頃；104年有機耕作的面積僅6490公頃，短短五年間幾乎增加近一倍，還又加上友善面積。

農委會農糧署表示，現在土壤汙染都有監測，而且不能耕種的土地，都列為控制汙染場址，就不能從事耕作，若非汙染控制場址，當然可以從事有機耕作，一般土地政府都有監控，非只有針對生產有機的土地。

宜蘭縣員山鄉果樹產銷班第1班班長吳文旭表示，他不認同這樣的修正，從民國87年之後，微量元素與重金屬含量經過了幾次修正，但消費端並不清楚，他認為生產食物應該更嚴謹。

嘉義青農聯誼會長陳鳳義表示，重點有機農友增加後，通路並沒有增加，造成有機農業的慣性化，價格崩壞僅追求最後檢驗值。

他認為，這問題從兩面向看待，對有加入有機農業的農民 可以少花一筆驗證費用，因環境背景不同，如某區域地下水可能砷過高，農民要加入有機農業要多打幾口井，要檢驗到過關，花費不小；另一個是放寬標準後，土、水不驗誰知道自己的土、水內有什麼東西，對農產品會不會有問題。

過去長期供應營養午餐食材的嘉義有機蔬菜契作農友葉豊仁表示，學校午餐團膳沒有拿到供貨資格，就已經不做了，已另外找工作，過去耕種有機，有嚴格標準、大家雖辛苦但已習慣這樣做，現在不用驗水土了，加上開放友善農法以後，有機市場已整個亂掉，他感覺是開方便之門，僅只是為了實現一個做有機的政策承諾。

葉豐仁說，若有機有市場，農民就會自己去做，但現在是劣幣逐良幣，現在驗證面積急速擴充，但實際上到底有多少人在耕種，還是只為爭取補助，這些補助「會害死青農」，台灣有機發展數十年，這些有機前輩長年的努力是否還算數？