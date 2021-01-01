有機法調整有汙染才驗水土 農委會：回歸汙染管制標準

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃20件米製品，其中發現4件鎘超標，引起消費者對農產品含鎘疑慮；農業粉專「Linby 好油」日前發文表示，2018年1月3號修正了「有機農產品及有機農業加工品驗證管理辦法」相關規定，把農地土壤一定要驗，變成有汙染之虞才驗；有機農產品原本有嚴格的土壤重金屬殘留標準，改成環保署的汙染管制標準。

農委會農糧署表示，不是不用檢驗，是回歸一般的土壤汙染管制標準，因為，只要是可以耕種的土地，都可以耕種有機農業；有機是維護生態環境，農友若對自己的土壤環境有疑慮，現在有建置一個小農農場系統，有機的驗證機構都可以查詢。

農委會農糧署資材組組長黃俊欽表示，現階段政府推廣有機耕作與友善耕作，有機可以有法源管理，但友善沒有法源；農民生產的產品要消費者認同你，有機或產銷履歷的產品消費者透過標章來辨識，不用自己費心去了解農場的生產環境，有政府可以把關可以買到。

黃俊欽表示，但友善耕作的農產品，農民要領友善耕種補貼，要依照農委會的規範，消費者可以上網查核；但市面上有些生產宣稱減肥減藥，宣稱是友善耕種，農糧署不會強制說這不是友善，但若要領政府的友善耕種獎勵補貼，就要符合政府獎勵規範。

臉書農業粉專「Linby 好油」版主林裕紘在粉專反諷，一般人都以為有機的農場要驗水跟土，過去的確有機驗證每三年要驗一次水土，這樣又增加農民的負擔，又容易造成農民驗證不通過，這樣要怎麼解決問題，進而增加有機面積，那就放寬標準跟不要驗就好了。

他表示，107年1月3號修正了相關的管理辦法，生產地不得為汙染管制區或汙染控制場址，前揭管制區或場址以外之生產地，若農產品有受汙染之虞，驗證機構亦得辦理水、土及農產品重金屬檢驗。這個修正內容就把過去水、土一定驗改成如果你有汙染之虞才要驗，沒有汙染之虞就不用驗。

林裕紘表示，有機農產品有很嚴格的土壤重金屬殘留標準，也把這標準刪除，改成環保署的汙染管制標準，例如土壤的鎘的標準就從本來的0.39ppm改成5ppm，鉻的標準從10ppm改成250ppm，汞的標準從0.39ppm改成5ppm。

他說，經過政府的法令放寬，不一定要驗水、土加上放寬土壤的重金屬殘留標準，這樣有機農民就不用煩惱隔壁田有人傾倒廢土、重金屬土和爐渣土的影響，因為不是被設定汙染管制區所以不用驗，就算有汙染之虞，也因為法令的放寬，更容易通過了。所以有機農民因為鄰區汙染而造成驗證沒辦法通過的問題就解決了，有機驗證的面積就可以增加，台灣邁向有機島。