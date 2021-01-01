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太平山今明有望下雪！ 下周又寒流？ 氣象局曝變冷時間

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平山山毛櫸步道傳出飄雪，不過氣象局無法判定是雪還是冰霰。圖／太平山莊提供
太平山山毛櫸步道傳出飄雪，不過氣象局無法判定是雪還是冰霰。圖／太平山莊提供

今天開始寒流逐漸減弱。中央氣象局說，今明兩天太平山都有機會下雪。至於下周是否再迎寒流，氣象局說確實有一波冷空氣5日南下，7日會達到大陸冷氣團等級，是否會到寒流強度，還有調整空間。

氣象預報員葉致均說，今天開始寒流會逐漸減弱，今晚到明天清晨受到輻射冷卻效應影響，新竹到高雄會有10度低溫出現，其他地區13到14度。高溫明天開始回升，北台灣17到19度，其他地區20到23度。

葉致均說，寒流減弱一直到4日，3、4日各地高溫可以來到20度以上，其中，中南部25到27度，算是滿暖的，各地低溫則14到15度，留意日夜溫差大。

雨勢方面，葉致均說，明天北風轉偏東北風，大台北、東半部地區屬於雨區，其中明天宜蘭、東北角有局部較大雨勢發生。

降雪部分，稍早傳出太平山飄雪，對此，葉致均說，目前尚無法判斷是雪還是冰霰，但能確定有固態降水出現。目前水氣開始增加，溫度屬於慢慢回升過程，今天到明天若水氣和溫度有配合，太平山有機會下雪。

葉致均說，下一波冷空氣5日南下，水氣看起來多一點，北、東都有降雨機會。7日冷空氣強度更強，會來到大陸冷氣團等級。至於是否如專家預測會到寒流等輯，他說強度還有調整空間，需要觀察。

葉致均說，5日的降溫主要反映在高溫，北台灣高溫降幅明顯，落在17到19度，其他都是20度以上。低溫各地14到16度

葉致均說，到了7日大陸冷氣團來襲，中部以北、東北部低溫13到14度，其他地區16到17度。高溫沒降那麼快，北台灣17到18度，中部、花東20到22度，南部25到26度。

寒流 冷氣團 高溫

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