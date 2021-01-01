各地乾冷日夜溫差大 周末喜迎好天氣

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，2021元旦清晨溫度比預期的高了些，各地平地低溫實際觀測值大致在7-9度左右。

他說，冷平流南下程度在昨天白天達到最大，地面高壓中心一路來到長江下游，中心氣壓達到1035-1040百帕，也讓中北部昨天白天高溫都在10度出頭打轉，升不上去。昨晚冷空氣仍然籠罩台灣，不過強度已經開始有一點點減弱，從雲圖上也看到，台灣近海到陸地上始終有一層低雲覆蓋，輻射冷卻條件無法完全發揮配合，到清晨太陽出來後，雲層才有逐漸散開的趨勢，整體氣溫就不像31日清晨那麼低。

今天白天冷空氣仍在，強度有繼續緩慢減弱的趨勢，各地維持日夜溫差大的乾冷天氣型態，北部、東北部白天高溫14-15度，依然偏冷，中部以及花東地區白天高溫可以到17-18度，南部白天高溫18-20度，今晚到明晨在中北部空曠地區仍可能出現10度或以下低溫，南部及花東空曠地區低溫也仍有機會降到12-14度左右，日夜溫差變化大。

北部、東半部雲量持續偏多，迎風面上有局部小雨或飄雨機會，中南部雲層漸開，大致為多雲時晴的天氣型態。

明後天冷空氣持續減弱，各地白天溫度會持續回升，周日白天回升的幅度會比較明顯，北台灣高溫都將回到20度以上，不過夜晚清晨仍偏涼偏冷，日夜溫差變化仍大。明後天在迎風面上仍有短暫陣雨機會，其他地方維持多雲到晴天氣。