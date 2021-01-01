國5異常順！ 高公局示警中午後湧車潮 西部國道已開塞

今天是元旦連假首日，也是三天連假預計車流量最高一天。根據交通部高公局預估，原以為國5凌晨4時就會湧現車潮，但目前異常順利。對此，高公局說，可能與寒流、疫情轉趨嚴峻有關，預計中午過後會有較為明顯車潮。國1、國3目前出現車多，分別預估下午2時、中午過後車潮會疏解。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，目前路況蠻順暢的，比原本預估車流湧現的時間晚，國1、國3前年元旦連假上午7時就湧現車潮，今年則延到上午8時。至於國5，凌晨12時30分過後到現在都蠻順的。

高公局說，國5因為石碇跟坪林南下封閉關係，從昨天傍晚起到今天凌晨12時過後才陸續紓解，到現在車況都還是很順，推估與高乘載管制跟過去比有提前1個鐘頭有關；清晨5到6時並沒有太多車子趕在高乘載管制前進國道，控制很不錯，預計跟寒流來也有關，因為6時是最冷時間點，用路人可能還不想出門。另一個因素應該是疫情變嚴峻，多少影響出遊、返鄉意願。

高公局說，國5目前很樂觀，到中午之前都有高乘載管制，進國5加上石碇跟坪林南下路口封閉，基本上國5到頭城都不會有交流道車子進來干擾，只要沒有事故跟故障車事故，中午前希望都可以控制穩定車速，不會降到時速40公里以下。

高公局說，預計國5中午過後會有車潮，12時過後國5南下高乘載管制也結束，石碇坪林開放南下，根據先前中秋國慶連假經驗，會有一波車潮，但如果上午控制得宜，即便有車潮但對交通不會有太大的影響，反之若上午時速有掉下來、塞車就會影響到下午過後，擁塞時段拉長。目前預計下午4時後疏解，但還是要觀察。

至於西部國道，高公局說國1、國3跟前次元旦連假比，晚1鐘頭才出現車潮，過去是上午7時，今天8時過後才出現，9時開始新竹路段、鶯歌系統到大溪車速才掉下來。預計國1到下午2、3時車流才會疏解，國3則在中午過後就會疏解。