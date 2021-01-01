新冠肺炎減少外出 2021國泰元旦寶寶數增加

2021年第一天全新開始，元旦寶寶迎來好活力。截至中午為止，國泰醫院(含總院丶汐止國泰、新竹國泰醫院）目前生了6名元旦寶寶，2男4女，3名寶寶為自然產，3名寶寶為剖腹產，其中1對是雙胞胎，比起去年上午只有一名元旦寶寶生出，國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫觀察，新冠肺炎無法出國、外出活動減少，可能是生產意願提升的原因。

蔡亞倫表示，今年光上午就接生六個，數字明顯變多，臨床上也感覺來院產檢預計今年生產的準媽媽變多，應該是新冠肺炎無法出國，有些新婚夫妻原本打算先念一、兩年的書再生寶寶，疫情重新思考計畫。

也有人刻意選元旦生產，生日好記又能休假，上午在國泰總院出生的一對女雙胞胎，就是夫妻計畫生產下的結晶。

國泰2020年元旦出生的寶寶共8名，2021年上午生了6名，目前還有5名待產的元旦寶寶。