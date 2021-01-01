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跨年到元旦僅1省道車多 公總估8路段將出現壅塞

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天是元旦連續假期的第一天，交通部公路總局說，昨下午起台2線淡水路段有車多情形，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。示意圖。本報資料照片
今天是元旦連續假期的第一天，交通部公路總局說，昨下午起台2線淡水路段有車多情形，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。示意圖。本報資料照片

今天是元旦連續假期的第一天，交通部公路總局說，昨下午起台2線淡水路段有車多情形，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。

公總說，元旦連假第一天國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等八路段。

公總說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。每日13時新聞稿格式。

公總說，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，共14家業者88條國道客運重點疏運路線，於去年12月31日0時起至1月3日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠。

另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。

另該次元旦連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共46條路線），歡迎民眾多加利用。

公總說，今天是元旦連續假期放假首日，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，自去年12月31日0時至24時止，西部國道客運共計行駛9043班次，疏運17萬2482人；東部國道客運路線共計行駛1927班次，疏運3萬3753人。實施優惠之路線共計行駛6292班次，疏運 11萬335人。

公總說，該次元旦連假，於每日8、12、16時推出「公路報報」，由公路總局吉祥物可愛公鹿及兩名專業播報員提供每日最新路況及公共運輸預報資訊，歡迎民眾追蹤公路人粉絲專頁收看直播獲取相關資訊。

公總說，相關疏運及優惠措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢；同時提醒民眾出遊前預先做好行前規畫及行車安全檢查，並盡量利用離峰時段或多加利用公共運輸，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。

國道客運 公共運輸 加利

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