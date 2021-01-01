快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車都去哪了？ 連假首日國5均速80「竟比平常日還順」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統

元旦連假第一天，國5路況意外順暢，一路呈現黃綠通行，均速甚至可達80公里以上；用路人開心上路順順開，很驚訝路上看不到很多車，懷疑自己是不是開在國5的路上，竟然比平常日還順。

國5雪隧的周六、日假期，車多壅塞成了常態，更別說連假大家都要往宜花東去玩。不過，今天元旦連假第一天，國5卻未見車潮，非常順暢，部分路段甚至開到90、100公里也沒問題。

用路人不示懷疑：「這條是國5嗎？沒開錯吧」，還有人貼文：「車都到哪裡去了」？有人說：「該南下的，昨天都提早上路了」「沒看到昨晚國5塞到整個不行嗎？」

行控中心表示，昨天車流的確比今天多，顯見有不少用路人提早南下，今天行控中心針對坪林及石碇路段，從零時就封閉南下匝道入口，並且配合啟動南下高乘載管制，「雙管齊下」達到車流管制效果；不過，這兩項管制都到中午，預計下午過後會有較多車潮，請用路人留意。

元旦連假首日，國5全線呈現黃綠路況，均速可達80公里，竟然比平常日還順暢。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線呈現黃綠路況，均速可達80公里，竟然比平常日還順暢。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統
元旦連假首日，國5全線順暢，路上幾乎沒什麼車，用路人順開驚訝問「這條是國5嗎」？竟外比平常日還順。圖／取自高公局路況即時系統

連假 車潮 高乘載管制

延伸閱讀

連假爆車潮 國五昨下午塞到跨年

元旦連假 返鄉、出遊高鐵旅客因氣球纏繞延誤

國5塞了！南下石碇-坪林部分路段「紫爆」 時速只有10公里

跨年連假前夕高鐵疏運被一顆氣球打亂 月台擠沙丁魚

相關新聞

車都去哪了？ 連假首日國5均速80「竟比平常日還順」

元旦連假第一天，國5路況意外順暢，一路呈現黃綠通行，均速甚至可達80公里以上；用路人開心上路順順開，很驚訝路上看不到很多...

太麻里22連槓！雲層太厚 台東不見第一道曙光

今天元旦迎接2021年第一道曙光，清晨因天候不佳，運層太厚，台東迎曙光熱門景點成功三仙台及南迴太麻里曙光園區都沒有看到曙...

一張圖看懂未來一周天氣 氣象局持續發布低溫特報

今天寒流影響，各地天氣非常寒冷；中央氣象局說，東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地...

疏運元旦旅客！高鐵上午加開1南下列車 各站停全自由座

為加強服務元旦疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布於今上午，自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外...

太平山賞日出車潮塞爆5公里動彈不得 有人前晚就排隊

天氣低溫期待雪景，加上元旦要上山賞日出的車溯，前往太平山國家森林遊樂區的車輛出現大排長龍，從售票口前大塞5公里動彈不得，...

不斷更新／元旦連假首日國道6大地雷 南下建議午後出發

上午10時許，國道各路段陸續湧現車潮。國1湖口服務區-新竹南向路段，車速只有35公里。國3鶯歌系統-大溪南向路段，車速39公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。