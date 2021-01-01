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車都去哪了？ 連假首日國5均速80「竟比平常日還順」
元旦連假第一天，國5路況意外順暢，一路呈現黃綠通行，均速甚至可達80公里以上；用路人開心上路順順開，很驚訝路上看不到很多車，懷疑自己是不是開在國5的路上，竟然比平常日還順。
國5雪隧的周六、日假期，車多壅塞成了常態，更別說連假大家都要往宜花東去玩。不過，今天元旦連假第一天，國5卻未見車潮，非常順暢，部分路段甚至開到90、100公里也沒問題。
用路人不示懷疑：「這條是國5嗎？沒開錯吧」，還有人貼文：「車都到哪裡去了」？有人說：「該南下的，昨天都提早上路了」「沒看到昨晚國5塞到整個不行嗎？」
行控中心表示，昨天車流的確比今天多，顯見有不少用路人提早南下，今天行控中心針對坪林及石碇路段，從零時就封閉南下匝道入口，並且配合啟動南下高乘載管制，「雙管齊下」達到車流管制效果；不過，這兩項管制都到中午，預計下午過後會有較多車潮，請用路人留意。
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