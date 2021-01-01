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寒流低溫好發心血管疾病 醫囑保暖是最基本的自我保護

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片
冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片

因應近日低溫寒害事件，南投縣衛生局統計全縣6家急救責任醫院，並未接獲因疑似寒害猝死個案，但昨晚獲報有1名民眾因急性心肌梗塞而急診就醫後，已請急救責任醫院做好急診醫療照護及寒害監測，預防低溫傷害病患的照護整備。

南投衛生局指出，冬天為心血管疾病的好發季節，當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，特別是糖尿病、高血壓、高血脂的三高病患，會增加心臟病及中風急性發作機會，每年寒流奪走國人性命的新聞也時有所聞。

竹山秀傳醫院表示，寒流低溫來襲時，「保暖」是最基本的自我保護行為，要注意頸部及四肢保暖，出門前記得先檢查保暖物品帶齊了沒，包括圍巾、帽子、口罩、手套及暖暖包等，如果突然有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是打119盡速就醫。

醫院並提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，有抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動者，以及本身或家人曾有心臟病、中風者都是低溫傷害高危險族群，除規律服藥、血壓監測、定期回診、避免菸酒和飲食控制外，要做好自我健康管理。

冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片
冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片
冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片
冬天為心血管疾病的好發季節，南投縣衛生局已請急救責任醫院做好急診醫療照護準備。圖／本報系資料照片

低溫 保暖 心血管疾病

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