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疏運元旦旅客！高鐵上午加開1南下列車 各站停全自由座
為加強服務元旦疏運期間南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布於今上午，自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），為南下8809車次，上午10時15分自南港站發車，下午12時50分抵達左營站。以加強疏運旅客，歡迎多加利用。
台灣高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
高鐵提醒，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時請全程佩戴口罩並配合量測體溫；如發現未依規定佩戴口罩之情形，除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違規者，通知鐵路警察協助，敬請旅客共同遵守防疫措施，保護自身與大眾健康安全。
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