不斷更新／元旦連假首日國道6大地雷 南下建議午後出發

（07:20更新）

今天是元旦連續假期第1天，高速公路局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。上午7時許，國道大致順暢，國3（木柵）往國5南下回堵1.5公里。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。