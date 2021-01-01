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不斷更新／元旦連假首日國道6大地雷 南下建議午後出發
（07:20更新）
今天是元旦連續假期第1天，高速公路局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。上午7時許，國道大致順暢，國3（木柵）往國5南下回堵1.5公里。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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