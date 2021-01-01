太平山賞日出車潮塞爆5公里動彈不得 有人前晚就排隊
天氣低溫期待雪景，加上元旦要上山賞日出的車溯，前往太平山國家森林遊樂區的車輛出現大排長龍，從售票口前大塞5公里動彈不得，馬路塞成大停車場，原本30分鐘路程竟然開了2小時，遊客驚呼：「這次真的塞太誇張了亅。
原本每年元旦到太平山觀賞日出的遊客就不少，這兩天更因為有寒流來，加上要上山期待賞雪景的車潮，塞爆了整條前往太平山的道路，凌晨燈火通明，看不到塞車盡頭，只見前方車尾燈，就連工作人員都嚇到「幾乎從沒見過元旦這種狀況」。
昨天下午2點，太平山國家森林遊樂區管制車輛不得進入，有人晚上7點多就在售票口等，整晚就睡在車上，凌晨3點多開園時，車輛已經大排長龍，塞最嚴重是清晨6點多，從售票口回多到棲蘭山，大約5公里，動彈不得。
有人塞到尿急，不得不在路邊解決， 也有人塞在半路上睡著， 被按喇叭。網友說，「好像塞很大 ，猶豫要不要再繼續前進啊」，「人生好難」。
有網友提醒，「裡面根本沒停車位了，大家都等天亮，沒有車子出來，我們也進不去」，有遊客一個大哭臉「山下就開始塞，期待日出和蹦蹦車」。
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