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太麻里22連槓！雲層太厚 台東不見第一道曙光

一張圖看懂未來一周天氣 氣象局持續發布低溫特報

太麻里22連槓！雲層太厚 台東不見第一道曙光

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影
台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影

今天元旦迎接2021年第一道曙光，清晨因天候不佳，運層太厚，台東迎曙光熱門景點成功三仙台及南迴太麻里曙光園區都沒有看到曙光，就連日出也沒看到，民眾雖感到失望，不過，期望今年的第一天有好的開始，相約明年再見。

「很可惜啊！已經3年沒迎到曙光。」來自嘉義的陳姓遊客說，昨晚看阿妹跨年，今早就殺到太麻里看曙光，可是5點多看到海面雲層很厚，就感覺到今年又看不到曙光了，心中有點小失望，但他明年還會再來試運氣。

台東成功三仙台及南迴太麻里曙光園區，由於張惠妹昨晚舉辦跨年演唱會，吸引上萬來自全省各地民眾湧入台東，跨年活動結束，民眾分別往三仙台和太麻里聚集迎曙光。

清晨6點10分台東第一道曙光會出現在三仙台，卻因雲層太厚，不見太陽光露臉，晚一分鐘6點11分的太麻里，也受雲層影響，依舊看不到陽光，連續22連槓。民眾沒迎接到2021年第一道曙光，臉上雖難掩失望，但大家對新年給予祝福。

不過，今天東部雲層較厚，地面民眾雖都沒看到曙光和日出，不過，有航空公司用專機飛在2萬英呎高空，照樣可看到日出，還搶先全台14分鐘，專機108個位子客滿。飛機經過東部上空後，由機組員透過廣播，向旅客介紹俯瞰機外的景緻。

台東氣象站表示，東部地區每年冬季會受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，因此，天氣變化瞬息萬變，很難說得準一定看得到曙光，想要看曙光夏季是最好的時節。

台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影
台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影
台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影
台東今晨因雲層太厚，民眾等無2021年第一道曙光。記者尤聰光／攝影

台東 三仙台 跨年

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