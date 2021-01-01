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一張圖看懂未來一周天氣 氣象局持續發布低溫特報
今天寒流影響，各地天氣非常寒冷；中央氣象局說，東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
明天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；明天至下周一大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；明天東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。
下周二東北季風增強，下周三、周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局今天持續發布低溫特報，今天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。
橙色燈號(非常寒冷)：金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
黃色燈號(寒冷)：高雄市、屏東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。
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