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太麻里22連槓！雲層太厚 台東不見第一道曙光

一張圖看懂未來一周天氣 氣象局持續發布低溫特報

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寒流減弱 吳德榮：下周強冷空氣更濕冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天白天起至明天大台北多雲、桃園以南晴時多雲；北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率。本報資料照片
今天白天起至明天大台北多雲、桃園以南晴時多雲；北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，寒流已減弱，輻射冷卻作用也不強，各地氣溫已較昨晨回升2至4度；不過，本島除屏東以外，各地的平地最低氣溫仍在10度以下。

今天白天起至明天大台北多雲、桃園以南晴時多雲；北海岸及東半部為多雲偶有零星短暫雨的機率；寒流逐日減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍低。今天北部9至14度，中部9至18度，南部9至19度，東部9至18度。周日各地晴時多雲，天氣回暖，日夜溫差較大。

他說，下周一下一波鋒面接近，水氣增多，北台灣局部短暫降雨的機率提高；下周二、周三鋒面及東北季風影響，北台灣轉濕涼有雨，東半部亦有局部短暫雨；下周四另一波強冷空氣南下，天氣更為濕冷，但其強度等級是強烈大陸氣團或寒流，以及影響過程，各國模式模擬並不一致，且都還在持續調整，需繼續觀察。

寒流 屏東

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