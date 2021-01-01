影／阿里山體感溫度現負數 車子結霜影響視線

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
阿里山昨天晚間出現-1度低溫，體感溫度僅剩-4度。記者莊祖銘／翻攝
阿里山昨天晚間出現-1度低溫，體感溫度僅剩-4度。記者莊祖銘／翻攝

霸王寒流來襲，氣溫有如溜滑梯般驟降，阿里山在31日下午，路樹、車輛紛紛結霜，擋風玻璃上滿是冰霜，怎樣都擦不掉。

中央氣象局也在昨天發布寒流警報，嘉義市區今天凌晨溫度僅6度，阿里山上溫度更下探2度，車上結霜，也讓在地業者直呼，「在這邊開餐館那麼久，第一次看到」。

阿里山國家公園停車場溫度標示 昨夜晚間僅攝氏-1度，濕度約40%，汽車擋風玻璃上結霜，大幅影響行車視線，用抹布也擦不掉，專家表示，可以利用車內暖氣，或淋上熱水。

專家表示，昨天上午阿里山出現漂亮雲海、日出，預期今天凌晨日出不受影響。

今天上午阿里山日出，預計在早上6時39分現身，儘管日出印象音樂會受疫情影響，禁止民眾入場，仍有大批民眾擠在一旁祝山觀日平台，伴隨日出，迎接2021第一道曙光。

阿里山 寒流 擋風玻璃

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