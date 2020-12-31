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跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時
今天是跨年，台北車站下午已湧入搭車乘客，下班後更是擠爆。至於民眾最關心的國道5號，傍晚石碇到坪林間開始出現時速低於40公里狀況，高公局預估會塞到深夜24後才紓解。
高公局預估，國5車流預計從上午9時持續到午夜24時，共持續15小時。高公局說，國5車流量上午已經出現，但還在可以控制範圍內，比前年元旦連假增近兩成，預計今天還會有兩波車潮，一波是中午吃飽飯後、下午2時到3時，另一波是傍晚6到7時，車多直到深夜。
根據1968路況顯示，下午5時30分起，石碇到坪林開始出現時速低於40公里情況，受到儀控較嚴格影響，南港聯絡道仍有許多車流要排隊進國5，目前陸續出現回堵狀況。至於西部國道，高公局說今天主要是一般下班車潮，國1、國3部分路段有出現時速不到40公里情況。
雙鐵部分，台灣高鐵公司說，今下午4時起到晚間8時旅運增加，南下是人潮主要方向，至於北上則預計下午5時到6時人潮眾多。台鐵則表示，今天下午到明天中午是節前返鄉出遊高峰，其中台北到花蓮台東今早10時到明天下午5時車票都賣完，視情況加開。南迴還有一些座位，呼籲要到台東旅客，可以逆時針來走。
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