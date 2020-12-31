跨年搭車遇氣球亂了行程 高鐵：22班車可退一成票價

台灣高鐵今下午2時41分於桃園新竹間路段發現氣球纏繞電車線，造成列車延誤，對於正要去跨年的民眾，甚感不便。高鐵說，截至晚間6時統計，共有22班車受影響，可退一成票價。

高鐵說，今下午2時41分，桃園新竹路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞，公司維修人員已趕赴現場排除。經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，於下午3時43分將氣球排除，雙線3時53分恢復供電，並陸續恢復正常營運。

高鐵說，由於排除異物時電車線須雙向同時斷電，影響列車調度並造成延誤，造成旅客不便，敬請見諒。高鐵說，下午發生氣球纏繞高鐵新竹路段電車線，受此事件影響，截至今晚6時，共造成22班次延誤超過30分鐘。

針對退費，高鐵說，因為可歸責第三人，列車延誤超過30分鐘以上，退還實收票價10%。