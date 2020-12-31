快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流發威！台北站史上第5低溫 氣象局：明仍有機會下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第五。圖／聯合報系資料照
寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第五。圖／聯合報系資料照

寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第五。中央氣象局說，由於寒流是由北而南影響，今晚入夜到明天清晨，中南部、花東還有機會創下今年入冬新低溫。明天宜蘭地區也有望下雪。

氣象預報員劉沛滕說，今天台北測站7.6度，追平2004年跨年7.6度紀錄，並列歷史第五名。歷史上的12月31日，台北站在1960年僅3.2度，依序是1973年4.2度、1917年的5.5度、1906年的7.2度，再來就是2004年的7.6度。

不過劉沛滕說，預期來北台灣已經過了最低溫的時間點，要再往下機會不高。今天平地各測站包含離島測站，皆創下入冬以來最低溫，其中平地測站最低溫以淡水6.4度居冠，時間是上午6點2分。今晚到明晨中南部、花東會冷一點，有機會再創今年入冬新低。

劉沛滕說，明天清晨受寒流影響，全台各地低溫8到10度。高溫方面北台灣14到15度，中南部、花東18到20度，早晚很冷，日夜溫差大。水氣部分，因為寒流減弱過程中由北風轉東風，東半部水氣增加。

降雪方面，劉沛滕說，明天東半部水氣稍稍增加，儘管白天溫度回升，但宜蘭太平山還在零度以下，整天有機會下雪，其中又以中午後機會偏高些，但還是要看水氣跟溫度有沒有剛好配合到。

劉沛滕說，2日寒流減弱，周末氣溫回暖，不過清晨受到輻射冷卻影響，清晨北部、東部11到13度，中南部12度，高溫北台灣、東半部18到20度，中南部20到25度，留意日夜溫差大。

劉沛滕說，2日到4日回暖過程，東半部跟大台北地區容易下局部短暫雨，中南部則多雲到晴。5日東北季風增強，不過因為剛經歷寒流，不會有明顯變冷的感覺，北部、東半部濕濕涼涼，留意局部降雨，低溫下探15度。

低溫 寒流 氣象局

延伸閱讀

注意保暖！台北7.6度追平2004年記錄 並列跨年低溫歷史第5

寒流來襲他們仍選擇住地下道 人安基金會：歡迎來避寒

寒流來襲發熱衣夯 醫師：這4種人可能愈穿愈癢

寒流來襲冷颼颼 桃園2人心血管疾病送醫

相關新聞

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

今天是跨年，台北車站下午已湧入搭車乘客，下班後更是擠爆。至於民眾最關心的國道5號，傍晚石碇到坪林間開始出現時速低於40公...

寒流發威！台北站史上第5低溫 氣象局：明仍有機會下雪

寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第...

跨年搭車遇氣球亂了行程 高鐵：22班車可退一成票價

台灣高鐵今下午2時41分於桃園新竹間路段發現氣球纏繞電車線，造成列車延誤，對於正要去跨年的民眾，甚感不便。高鐵說，截至晚...

寒冬心情易生波動 醫生：家裡保持明亮、不要省錢不開燈

秋冬季節且特別是寒流來襲時，最容易引發情緒低落，嚴重的會造成憂鬱症。今天南市發生李姓婦人疑因受不了長期照顧病夫壓力，殺夫...

超冷！手腳冰冷、睡不好怎解？ 網推「2熱飲」：保暖度最持久

近日超強寒流襲台，各地氣溫持續低探，許多民眾上街都穿的保暖厚重，深怕著涼感冒了。就有一名網友表示，這幾天經常手腳冰冷，甚至因此影響睡眠，於是想問網友有沒有什麼「法寶」可以克服手腳冰冷。貼文一出，立刻引來許多熱心網友留言。

健保費率拍板5.17％ 消基會：勉強接受但仍應著手改革

衛福部今宣布明年起，一般保險費費率由目前4.69%調升至5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%。對此，消基會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。