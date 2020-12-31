寒流發威！台北站史上第5低溫 氣象局：明仍有機會下雪

寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第五。中央氣象局說，由於寒流是由北而南影響，今晚入夜到明天清晨，中南部、花東還有機會創下今年入冬新低溫。明天宜蘭地區也有望下雪。

氣象預報員劉沛滕說，今天台北測站7.6度，追平2004年跨年7.6度紀錄，並列歷史第五名。歷史上的12月31日，台北站在1960年僅3.2度，依序是1973年4.2度、1917年的5.5度、1906年的7.2度，再來就是2004年的7.6度。

不過劉沛滕說，預期來北台灣已經過了最低溫的時間點，要再往下機會不高。今天平地各測站包含離島測站，皆創下入冬以來最低溫，其中平地測站最低溫以淡水6.4度居冠，時間是上午6點2分。今晚到明晨中南部、花東會冷一點，有機會再創今年入冬新低。

劉沛滕說，明天清晨受寒流影響，全台各地低溫8到10度。高溫方面北台灣14到15度，中南部、花東18到20度，早晚很冷，日夜溫差大。水氣部分，因為寒流減弱過程中由北風轉東風，東半部水氣增加。

降雪方面，劉沛滕說，明天東半部水氣稍稍增加，儘管白天溫度回升，但宜蘭太平山還在零度以下，整天有機會下雪，其中又以中午後機會偏高些，但還是要看水氣跟溫度有沒有剛好配合到。

劉沛滕說，2日寒流減弱，周末氣溫回暖，不過清晨受到輻射冷卻影響，清晨北部、東部11到13度，中南部12度，高溫北台灣、東半部18到20度，中南部20到25度，留意日夜溫差大。

劉沛滕說，2日到4日回暖過程，東半部跟大台北地區容易下局部短暫雨，中南部則多雲到晴。5日東北季風增強，不過因為剛經歷寒流，不會有明顯變冷的感覺，北部、東半部濕濕涼涼，留意局部降雨，低溫下探15度。