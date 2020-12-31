快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭站址設哪？鐵道局綜合規畫今報交通部

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
宜蘭高鐵站四個候選站址（圖紅點處），由北而南分別是：四城、宜蘭站、宜蘭縣政中心、羅東站。圖／擷自google map
宜蘭高鐵站四個候選站址（圖紅點處），由北而南分別是：四城、宜蘭站、宜蘭縣政中心、羅東站。圖／擷自google map

北北基軌道路網政策溝通平台10月拍板，北宜高鐵選定遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，不過宜蘭端站址尚未決定。鐵道局今天將綜合規畫報交通部，共有宜蘭站、羅東站、四城站、縣政中心站四個選擇。據悉內部屬意宜蘭和縣政中心站。至於施工時間，鐵道局說核定後還要11年工期才能通車。

對於高鐵宜蘭站址，宜蘭縣長林姿妙29日強烈建議中央設在宜蘭縣政中心，因可完整都市發展及有利。對此，鐵道局說尚未定案，目前計有四城、宜蘭、縣政中心（配合宜蘭鐵路高架化計畫增設）、羅東等四方案持續評估中。

鐵道局說，將就台鐵與快鐵軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、周邊發展潛力、新市鎮開發、用地拆遷數量、工程經費、軌道線形與行車速率等因素綜合考量，秉持專業進行各種方案評估，不預設立場，並與宜蘭縣政府持續溝通，廣泛聽取各界意見，俾期決策更為周延。據悉，內部較屬意縣政中心站和宜蘭站。

鐵道局稍早向媒體說明時透露，選羅東站最遠，所以整體經費最高；南港到宜蘭是56.4公里，四城是47.4公里，到宜蘭縣政中心是60.4公里，到羅東則是67.4公里。行車時間原先預估南港到宜蘭是17分鐘，鐵道局說不管選哪個站址，誤差都不大。

針對宜蘭縣政府希望設在縣政中心，鐵道局僅說各有利弊，宜蘭跟羅東是既有台鐵大站，轉乘便利，但腹地關係未來拆遷量大；四城跟縣政中心周邊聚落少，有發展成新市政中心可能，考量鄰近宜蘭科學園區，縣政中心又優於四城站。

鐵道局強調，四方案工程技術皆屬可行，案經宜蘭縣政府於28日來函表達基於縣政中心位於蘭陽平原中心，目前周邊公共設施完整，為配合縣政中心都市發展及推動高科技產業，建議高鐵配合鐵路高架新設縣政中心站共構規畫，帶動周邊經濟發展，鐵道局將納入規畫研議，目前站址還沒確定。今天會報部，交由部裡審查。

效益評估方面，鐵道局說四個方案都會分析，環評預計明年4月開始進行，核定後至少11年工期，整體評估後才能決定要購買多少車。維修基地部分，鐵道局說高鐵還在評估中，但在汐止基地機會大。

北宜高鐵A方案的綜合規畫今天報部。圖／交通部提供
北宜高鐵A方案的綜合規畫今天報部。圖／交通部提供

鐵道 高鐵

延伸閱讀

立院本會期落幕 游錫堃宜蘭「祝福密語」表達感謝

氣球卡電車線畫面曝光！高鐵：已排除並恢復供電

高鐵延伸宜蘭 鐵道局：宜蘭站址尚未定案

政院宣布反萊豬自治條例違憲無效 宜蘭不排除聲請釋憲

相關新聞

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

今天是跨年，台北車站下午已湧入搭車乘客，下班後更是擠爆。至於民眾最關心的國道5號，傍晚石碇到坪林間開始出現時速低於40公...

寒流發威！台北站史上第5低溫 氣象局：明仍有機會下雪

寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第...

跨年搭車遇氣球亂了行程 高鐵：22班車可退一成票價

台灣高鐵今下午2時41分於桃園新竹間路段發現氣球纏繞電車線，造成列車延誤，對於正要去跨年的民眾，甚感不便。高鐵說，截至晚...

寒冬心情易生波動 醫生：家裡保持明亮、不要省錢不開燈

秋冬季節且特別是寒流來襲時，最容易引發情緒低落，嚴重的會造成憂鬱症。今天南市發生李姓婦人疑因受不了長期照顧病夫壓力，殺夫...

超冷！手腳冰冷、睡不好怎解？ 網推「2熱飲」：保暖度最持久

近日超強寒流襲台，各地氣溫持續低探，許多民眾上街都穿的保暖厚重，深怕著涼感冒了。就有一名網友表示，這幾天經常手腳冰冷，甚至因此影響睡眠，於是想問網友有沒有什麼「法寶」可以克服手腳冰冷。貼文一出，立刻引來許多熱心網友留言。

健保費率拍板5.17％ 消基會：勉強接受但仍應著手改革

衛福部今宣布明年起，一般保險費費率由目前4.69%調升至5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%。對此，消基會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。