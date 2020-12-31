高鐵延伸宜蘭站址設哪？鐵道局綜合規畫今報交通部

北北基軌道路網政策溝通平台10月拍板，北宜高鐵選定遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，不過宜蘭端站址尚未決定。鐵道局今天將綜合規畫報交通部，共有宜蘭站、羅東站、四城站、縣政中心站四個選擇。據悉內部屬意宜蘭和縣政中心站。至於施工時間，鐵道局說核定後還要11年工期才能通車。

對於高鐵宜蘭站址，宜蘭縣長林姿妙29日強烈建議中央設在宜蘭縣政中心，因可完整都市發展及有利。對此，鐵道局說尚未定案，目前計有四城、宜蘭、縣政中心（配合宜蘭鐵路高架化計畫增設）、羅東等四方案持續評估中。

鐵道局說，將就台鐵與快鐵軌道路網銜接、民眾轉乘便利性、周邊發展潛力、新市鎮開發、用地拆遷數量、工程經費、軌道線形與行車速率等因素綜合考量，秉持專業進行各種方案評估，不預設立場，並與宜蘭縣政府持續溝通，廣泛聽取各界意見，俾期決策更為周延。據悉，內部較屬意縣政中心站和宜蘭站。

鐵道局稍早向媒體說明時透露，選羅東站最遠，所以整體經費最高；南港到宜蘭是56.4公里，四城是47.4公里，到宜蘭縣政中心是60.4公里，到羅東則是67.4公里。行車時間原先預估南港到宜蘭是17分鐘，鐵道局說不管選哪個站址，誤差都不大。

針對宜蘭縣政府希望設在縣政中心，鐵道局僅說各有利弊，宜蘭跟羅東是既有台鐵大站，轉乘便利，但腹地關係未來拆遷量大；四城跟縣政中心周邊聚落少，有發展成新市政中心可能，考量鄰近宜蘭科學園區，縣政中心又優於四城站。

鐵道局強調，四方案工程技術皆屬可行，案經宜蘭縣政府於28日來函表達基於縣政中心位於蘭陽平原中心，目前周邊公共設施完整，為配合縣政中心都市發展及推動高科技產業，建議高鐵配合鐵路高架新設縣政中心站共構規畫，帶動周邊經濟發展，鐵道局將納入規畫研議，目前站址還沒確定。今天會報部，交由部裡審查。