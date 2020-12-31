健保費率拍板5.17％ 消基會：勉強接受但仍應著手改革

衛福部今宣布明年起，一般保險費費率由目前4.69%調升至5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%。對此，消基會副董事長吳榮達表示「勉強接受」，但政府應加快腳步進行健保財務的全面改革，否則財務問題仍然存在。

吳榮達表示，消基會立場原本是希望若真調不可，應回到調降前原費率4.91%或5.17%，降低健保保費調漲對民眾及企業界的衝擊，現在拍板調漲至5.17%，比他預期的4.91%還高，但「勉強接受」。

但吳榮達說，由於健保安全準備金明年底就不足1個月，屆時勢必得再討論調漲費率，因此當務之急應是進行全面性的改革。

他建議，若要調整部分負擔，應排除經濟弱勢、罕病、癌症等特殊需求病患，此外，也可重新檢討健保給付範圍，「若要包山包海，費率怎麼調都不夠用。」他認為，有些較少支出的部分項目可排除不再給付，有些政策財源也可改由政府編列預算支出，不要都從健保這邊給。

吳榮達強調，無論健保打算怎麼改，最重要的是提早與民眾溝通。