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高鐵桃園新竹間大型氣球纏繞電車線 已排除恢復行駛

聯合報 / 記者陳斯穎巫鴻瑋／新竹即時報導
因列車延誤，目前車站大廳擠滿等待搭車的人潮。記者巫鴻瑋／攝影
因列車延誤，目前車站大廳擠滿等待搭車的人潮。記者巫鴻瑋／攝影

台灣高鐵公司表示，今天下午2點41分在桃園新竹間路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞，高鐵公司維修人員趕赴現場排除，經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，雙線下午3點53分已恢復供電，並陸續恢復正常營運。

台灣高鐵公司表示，由於排除異物時電車線須雙向同時斷電，影響列車調度並造成延誤，造成旅客不便，敬請見諒。受影響班次及乘客人數仍在統計中。

車上乘客則反映，列車先是突然慢行，隨後更直接煞停在軌道上，車廂內的照明燈暗了下來，隨後列車服勤員才廣播說有異物纏繞到電車線。

因列車延誤，目前車站大廳擠滿等待搭車的人潮，現場候車旅客說「我趕著回台北跨年，原本4點的車，現在不知道要等到幾點，大家全部都擠在這。」

車上乘客指出，列車先是突然慢行，隨後更直接煞停在軌道上，車廂內的照明燈暗了下來。圖／乘客提供
車上乘客指出，列車先是突然慢行，隨後更直接煞停在軌道上，車廂內的照明燈暗了下來。圖／乘客提供
台灣高鐵公司表示，今天下午2點41分在桃園新竹間路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司表示，今天下午2點41分在桃園新竹間路段架空電車線東線遭大型氣球纏繞。圖／台灣高鐵公司提供

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