中油：元旦起天然氣調降1.25%

中油公司今天宣布，依據政府核定天然氣價格公式計算，自2021年1月1日凌晨零時起，1月份國內天然氣價格平均調降1.25%。

中油過去皆在每月1日公布LNG(液化天然氣、天然瓦斯)與LPG(液化石油氣、桶裝瓦斯)調價狀況，不過自2021年1月份起，LNG將提前於每月最後一日下午4時公布，次(1)日凌晨零時實施；LPG維持於每月1日下午4時公布，次(2)日凌晨零時實施。

中油強調，國內氣價每月隨國際氣價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於氣價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的氣源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球氣源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用氣，共同為地球環保盡一份心力。