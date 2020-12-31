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百年紙廠變夢幻網拍熱點 中興文創燈燈水倒影美呆了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中興文創園區的「燈燈相映」水池倒影，美到讓人驚豔，成了網美打卡熱點。圖／縣文化局提供
中興文創園區的「燈燈相映」水池倒影，美到讓人驚豔，成了網美打卡熱點。圖／縣文化局提供

中興文創園區原本是位於宜蘭的一座廢棄紙廠，經縣府改造後最近設計夜間造景，使百年紙廠變身成為夢幻場景。今晚上演首場煙囪光雕秀，而園區最特別的是「燈燈相映」水池倒影，美到讓人驚豔，吸引不少網美搶拍，成為打卡熱點。

中興文化創意圓區前身是中興紙廠，建於昭和12年（西元1937年），高約38.6公尺的高聳煙囪是園區重要地標，也是遊客拍照打卡地點。宜蘭縣政府越夜越美麗的夜經濟系列活動中，裝飾這座百年紙廠瞬間亮眼，為迎接2021新年到來，在中興文創推出「煙囪光雕秀」，夜晚更顯浪漫繽紛。

煙囪光雕秀今晚6點展開，縣文化局表示，第一波的光雕投影秀融合阡陌水田、落羽松、櫻花落雨等宜蘭景致，壓軸片段則增添雪人、煙火等歡樂節慶元素，尤其是聖誕老人在煙囪俏皮地上下彈跳，畫面更逗趣，最後在煙囪投放「Happy New Year」、新年快樂字樣，和大家共同迎接新年到來。

除了光雕投影秀外，中興文創園區水池上方的燈飾倒映在水池上，呈現燈燈相映美景，加上周邊的光合屋、戲棚下及園區路樹也有浪漫光環境布置，無論在星空下或細雨中漫步拍照，都令人流連忘返。

燈景開放時間每天晚間6點至10點，持續到2月底；光雕秀是晚間6點上演至9點30分結束，每30分鐘一場，平常日每場上演時間約5分鐘、假日10分鐘。

縣長林姿妙表示，宜蘭擁有豐富自然景觀與人文特色，晝夜各有不同體驗，此次透過光雕投影與紙廠歷史建物對話，展現中興文創獨特氣息，今年除夕夜的「歡樂宜蘭年」也移師中興文創園區舉行，安排一系列演出及趕年獸等活動，歡迎大家一起來迎接新年。

宜蘭中興文創園區的百年紙廠老煙囪，每半小時上演一場光雕秀，陪伴民眾過年。圖／縣文化局提供
宜蘭中興文創園區的百年紙廠老煙囪，每半小時上演一場光雕秀，陪伴民眾過年。圖／縣文化局提供
百年紙廠的宜蘭中興文創園區點綴各種燈飾，彷彿是一座夢幻童話公園，浪漫繽紛，吸引很多人拍照。圖／縣文化局提供
百年紙廠的宜蘭中興文創園區點綴各種燈飾，彷彿是一座夢幻童話公園，浪漫繽紛，吸引很多人拍照。圖／縣文化局提供
中興文創園區的「燈燈相映」水池倒影，美到讓人驚豔，成了網美打卡熱點。圖／縣文化局提供
中興文創園區的「燈燈相映」水池倒影，美到讓人驚豔，成了網美打卡熱點。圖／縣文化局提供
百年紙廠的宜蘭中興文創園區點綴各種燈飾，彷彿是一座夢幻童話公園，浪漫繽紛，吸引很多人拍照。圖／縣文化局提供
百年紙廠的宜蘭中興文創園區點綴各種燈飾，彷彿是一座夢幻童話公園，浪漫繽紛，吸引很多人拍照。圖／縣文化局提供

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