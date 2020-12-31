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揪出摸腿色狼！國光客運敘獎表揚見義勇駕駛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國光客運1816A路線駕駛劉智凱見義勇為，協助追回性騷擾女乘客的嫌犯。圖／國光客運提供
國光客運1816A路線駕駛劉智凱見義勇為，協助追回性騷擾女乘客的嫌犯。圖／國光客運提供

國光客運1816A路線桃園（經國路）往台北班車，21日上午通勤時段出現一名摸腿色狼，駕駛劉智凱當機立斷處理得當，第一時間協助性騷擾被害人報警，將嫌犯暫時留置車上等候警方接手處理，期間剛好有同路線班車抵達涼州重慶路口站，亦同時協助車上其他旅客轉乘該部車，降低其他旅客的不便。

對此，國光客運表示，日前接獲同班車目擊民眾來信表揚，才知道整件事來龍去脈。35歲的劉智凱，到職約三年半，期間表現優良，時常配合接受疏運任務，並多次拾獲手機等物品不昧，曾經獲總公司敘獎表揚多達十餘次。

國光客運說，劉智凱當天行經捷運大橋頭站後，先是聽到第五、六排座位附近傳出女生尖叫聲，指稱隔壁座男性乘客摸他大腿，於涼州重慶路口站停車後，發現嫌犯匆匆忙忙準備下車，在其他乘客指認聲中，劉智凱機警追下去帶回。嫌犯上車後一度接近被害人企圖解釋，被害人哭個不停，劉智凱詢問被害人意願後立即報警處理。

國光客運說，目擊者張小姐表揚信函指出，無論是見義勇追回嫌犯或後續引導其他旅客轉乘，劉智凱表現值得鼓勵。國光客運總公司已經提報敘獎表揚。

國光客運

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