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超冷！手腳冰冷、睡不好怎解？ 網推「2熱飲」：保暖度最持久
近日超強寒流襲台，各地氣溫持續低探，許多民眾上街都穿的保暖厚重，深怕著涼感冒了。就有一名網友表示，這幾天經常手腳冰冷，甚至因此影響睡眠，於是想問網友有沒有什麼「法寶」可以克服手腳冰冷。貼文一出，立刻引來許多熱心網友留言。
原PO在PTT閒聊板發文，近日超強寒流襲捲全台，各地氣溫低探10度以下，寒冷天氣導致原PO手腳冰冷、睡不好，因此想詢問網友「大家冬天有沒有買什麼克服手腳冰冷的東西，希望大家能分享一下」。
不少網友都留言分享到，「我都沖熱水躲被窩」、「洗澡完擦乾快點睡，記得蓋兩層被子」、「穿襪子戴手套睡覺」、「電熱毯一生推！」、「暖氣機買下去，從此不管是睡覺、起床還是換衣服什麼的都很幸福」。
也有其他網友建議，「吃薑母鴨」、「泡熱薑茶」、「日本節目實測，熱紅茶跟薑湯的保暖度最持久」、「運動很有效」。
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