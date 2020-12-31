快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超冷！手腳冰冷、睡不好怎解？ 網推「2熱飲」：保暖度最持久

聯合新聞網 / 綜合報導
網問「冬天買什麼最保暖？」就有內行人推薦，「熱紅茶跟薑茶的保暖度最持久」。示意圖／ingimage
網問「冬天買什麼最保暖？」就有內行人推薦，「熱紅茶跟薑茶的保暖度最持久」。示意圖／ingimage

近日超強寒流襲台，各地氣溫持續低探，許多民眾上街都穿的保暖厚重，深怕著涼感冒了。就有一名網友表示，這幾天經常手腳冰冷，甚至因此影響睡眠，於是想問網友有沒有什麼「法寶」可以克服手腳冰冷。貼文一出，立刻引來許多熱心網友留言。

原PO在PTT閒聊板發文，近日超強寒流襲捲全台，各地氣溫低探10度以下，寒冷天氣導致原PO手腳冰冷、睡不好，因此想詢問網友「大家冬天有沒有買什麼克服手腳冰冷的東西，希望大家能分享一下」。

不少網友都留言分享到，「我都沖熱水躲被窩」、「洗澡完擦乾快點睡，記得蓋兩層被子」、「穿襪子戴手套睡覺」、「電熱毯一生推！」、「暖氣機買下去，從此不管是睡覺、起床還是換衣服什麼的都很幸福」。

也有其他網友建議，「吃薑母鴨」、「泡熱薑茶」、「日本節目實測，熱紅茶跟薑湯的保暖度最持久」、「運動很有效」。

PTT 寒流 薑母鴨 保暖

延伸閱讀

停班課一覽／霸王寒流急凍全台！桃、竹部分學校宣布停課

入冬首波寒流！網回憶「2016年霸王級」冷到台南都下霰

他問寒流期間叫外送會殘忍嗎？被網笑傻：慈悲才是對人殘忍

年末急速冷凍！今晨苗栗三義氣溫3.7度 體感僅剩「負3度」

相關新聞

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

今天是跨年，台北車站下午已湧入搭車乘客，下班後更是擠爆。至於民眾最關心的國道5號，傍晚石碇到坪林間開始出現時速低於40公...

寒流發威！台北站史上第5低溫 氣象局：明仍有機會下雪

寒流發威，全台平地測站今天又創下今年入冬以來平地最低溫，其中台北站平了2004年、16年以來跨年最低溫紀錄，歷史上排名第...

跨年搭車遇氣球亂了行程 高鐵：22班車可退一成票價

台灣高鐵今下午2時41分於桃園新竹間路段發現氣球纏繞電車線，造成列車延誤，對於正要去跨年的民眾，甚感不便。高鐵說，截至晚...

寒冬心情易生波動 醫生：家裡保持明亮、不要省錢不開燈

秋冬季節且特別是寒流來襲時，最容易引發情緒低落，嚴重的會造成憂鬱症。今天南市發生李姓婦人疑因受不了長期照顧病夫壓力，殺夫...

超冷！手腳冰冷、睡不好怎解？ 網推「2熱飲」：保暖度最持久

近日超強寒流襲台，各地氣溫持續低探，許多民眾上街都穿的保暖厚重，深怕著涼感冒了。就有一名網友表示，這幾天經常手腳冰冷，甚至因此影響睡眠，於是想問網友有沒有什麼「法寶」可以克服手腳冰冷。貼文一出，立刻引來許多熱心網友留言。

健保費率拍板5.17％ 消基會：勉強接受但仍應著手改革

衛福部今宣布明年起，一般保險費費率由目前4.69%調升至5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%。對此，消基會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。